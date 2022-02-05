القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

تمنت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد الازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسيندي كيرو؛ الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لسيندي كيرو؛ الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.