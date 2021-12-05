رشوة واستغلال نفوذ وتزوير.. "نزاهة" تعلن إيقاف 250 موظفاً بوزارات عدة بينها "الدفاع والداخلية"

الهيئة كشفت عن التحقيق مع 657 شخصاً خلال شهر ربيع الآخر.. "التعليم والصحة والعدل والبلديات"

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر، حيث حققت مع 657 شخصاً وأوقفت 250 من عدة جهات، شملت وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية.

وقالت الهيئة إن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.