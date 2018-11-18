جازان.. أسرة مواطن تناشد إخلاءه لمستشفى متقدم في تخصصات القلب

يعاني من تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة

ناشدت أسرة المواطن يحيى العقيبي الجهات العليا إخلاءه نظرًا لما يعانيه مع حالته الصحية التي يعاني منها على إثر تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة ما أدى إلى إدخال مريضهم إلى العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

وأشارت الأسرة إلى أن حالة والدهم تتطلب التدخل الجراحي في القلب وفق ما تم إبلاغهم به، مشيرين إلى حاجة إجرائها العاجلة بالمدن الطبية المتقدمة أو قبول حالته بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعاني المريض يحيى عقيبي منذ مدة من حالته المرضية، ويرقد حاليًا في مستشفى الامير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، وناشدت أسرته قبول حالته للإخلاء، ولمن يرغب في التواصل معهم عبر الحوال: 0555090313

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18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 04:22 PM

يعاني من تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة

جازان.. أسرة مواطن تناشد إخلاءه لمستشفى متقدم في تخصصات القلب

محمد المواسي

جازان

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ناشدت أسرة المواطن يحيى العقيبي الجهات العليا إخلاءه نظرًا لما يعانيه مع حالته الصحية التي يعاني منها على إثر تحويل صمام القلب للضخ بطريقة معكوسة ما أدى إلى إدخال مريضهم إلى العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

وأشارت الأسرة إلى أن حالة والدهم تتطلب التدخل الجراحي في القلب وفق ما تم إبلاغهم به، مشيرين إلى حاجة إجرائها العاجلة بالمدن الطبية المتقدمة أو قبول حالته بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعاني المريض يحيى عقيبي منذ مدة من حالته المرضية، ويرقد حاليًا في مستشفى الامير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، وناشدت أسرته قبول حالته للإخلاء، ولمن يرغب في التواصل معهم عبر الحوال: 0555090313

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