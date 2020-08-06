"كورونا" يصيب 727 باكستانياً جديداً.. ويودي بحياة 21

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 278.396

أفادت باكستان اليوم (الخميس)، بتسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و21 حالة وفاة.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.396 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6035 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 256.058 حالة، بينما توجد 809 حالات في وضع حرج.