تكللت العملية بالنجاح وغادرت المستشفى بصحة جيدة خلال ٤٨ ساعة

تكللت العملية بالنجاح وغادرت المستشفى بصحة جيدة خلال ٤٨ ساعة

نجح فريق جراحة الأطفال والتدخل السريع بصحة جازان في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين بمستشفى صامطة العام، حيث كانت تعاني من ورم نادر في البطن.

وتفصيلاً، أوضحت صحة جازان أن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من تورم في البطن وانسداد معوي وجفاف حاد وعلى الفور قام الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة اتضح وجود ورم نادر في الكلية اليمنى من نوع (ويلمز ) يزن 1500 جرام وضاغط على الأمعاء والقولون الصاعد ووريد الكلية اليمنى وممتد إلى الوريد الأجوف السفلي.

وأضافت أنه نظراً لخطورة الحالة وحاجتها لإجراء عملية جراحية عاجلة بإمكانيات متقدمة تم إشعار فريق جراحة الأطفال المتنقل والتدخل السريع بصحة جازان وتحضير الحالة للعملية الجراحية.

وبينت الصحة أنه على الفور حضر الفريق وقام بإجراء العملية واستئصال الورم بالكامل وتكللت العملية بالنجاح وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة خلال ٤٨ ساعة ولله الحمد.

ويعد فريق جراحة الأطفال المتنقل والتدخل السريع أحد الفرق الطبية الجراحية المتنقلة التابعة لصحة جازان والتي تقوم بالتدخل السريع لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في المستشفيات الطرفية دون الحاجة لنقلهم لمستشفى آخر ذي إمكانيات متقدمة.