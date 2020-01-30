شاهد.. مدني الرياض يساهم في إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع كوادر في مستشفى دلة، يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم.

حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغًا بالحادثة، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ إلى طوارئ المستشفى لمباشرة الحالة، واستخدمت معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحوادث، وتمكن رجال الدفاع المدني من فك احتجاز يد الشخص، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى دلة عمله في إسعاف الحالة .

ودعت مديرية الرياض الجميع إلى أخذ الحذر عند التعامل مع الآلات الحادة والأجهزة الكهربائية، وفصلها عن التيار في حال تنظيفها والتقيد بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدامها.