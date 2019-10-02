تأكيداً لـ"سبق".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) من القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمداً وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.

وأهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم.

وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن القبض على قائد المركبة ونشرت تفاصيل الحادثة.