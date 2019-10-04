فتح مدرجات ملعب المنتخب السعودي والسنغافوري.. مجانًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022.

وأوصت إدارة اتحاد القدم الجماهير الراغبة في الحضور بحجز التذكرة عن طريق موقع تذاكر السعودية عبر الرابط: https://www.sauditickets.sa