أمانة جدة تستأنف أعمال إزالة المباني العشوائية بغليل وبترومين

تمهيداً لتطويرها والإسهام في تحسين الخدمات والمرافق العامة

واصلت أمانة محافظة جدة أعمال الإزالة في حيي غليل وبترومين- جنوبي جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

وباشرت الأمانة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات في هذه الأحياء العشوائية؛ تمهيداً لتطوير هذه المنطقة والإسهام في تحسين الخدمات والمرافق العامة.