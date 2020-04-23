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ردًا على أحد الاستفسارات بـ"تويتر"

"كلنا أمن" يتيح خيار الإبلاغ عن مخالفة قرار منع التجول

أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق.



وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.