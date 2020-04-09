بعد المتداول عن رحلات راغبي العودة.. "الخطوط": مسودة غير دقيقة

دعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ مبينةً أن المسودة غير دقيقة.

وأكدت أنه سيتم التواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية من الجهة المعنية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.

ودعت الخطوطُ السعودية الجميعَ إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.