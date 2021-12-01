"البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة الرياض للتعمير

لإدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفاكهة

‬وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مذكرة تفاهم مع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير؛ بهدف إدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفاكهة واللحوم بالعاصمة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل وشراكات استراتيجية في مجال تطوير أعمال إدارة وتشغيل خدمات أسواق النفع العام، وتنظيم بيئة عمل هذا القطاع الحيوي والمهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وبرامج التوطين في المملكة، وما يتطلب ذلك من تكامل بين القطاع العام والخاص وفقًا لاستراتيجيات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وتسهم المذكرة في تحديد إطار عمل مشترك بين الطرفين لتطوير إدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفواكه بالرياض ليصبح سوقًا نموذجيًا، إضافة إلى دراسة إمكانية قيام شراكة بين الطرفين لتنفيذ مشاريع مستقبلية مماثلة لأسواق النفع العام، تُناقش شروطها وأحكامها ونطاقها بعد الانتهاء من تنفيذ التدابير السريعة لتحسين سوق العزيزية للخضار والفاكهة، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة كل جانب.

ويعمل الطرفان، بحسب المذكرة، على ضبط معايير الجودة والصحة العامة، من خلال ضبط دخول المنتجات ببطاقة المعلومات الغذائية ومصدرها والسعر، وتجهيز المختبر المركزي وتهيئته لإجراء الفحوصات على منتجات الخضار والفاكهة التي تصل إلى السوق وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء.

من جانب آخر، التقى المهندس الفضلي بمجموعة من الشباب في أسواق الخضار المنضمّين إلى مبادرة توطين، التي انطلقت في سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة لتوظيف السعوديين، تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة والممارسة للنشاط داخل السوق من خلال توظيف "50" متقدماً بشكل فوري ومتابعة إنهاء توظيفهم مع الجهات المبادرة داخل السوق.

يُذكر أنه تم إطلاق رابط إلكتروني ونشره لتسجيل الباحثين عن العمل، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقدم إليه أكثر من 300 باحثًا تم فرزهم بناء على معايير متفق عليها مع المؤسسات والشركات المبادرة وتم اختيار "60" متقدماً للمرحلة الأولى.