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زامله بعد التخرج وشاركه الأنشطة.. يقول: كان غزير المعرفة مبدعًا حازمًا محبوبًا

بعد 38 عام فراق.. لقاء دافئ يجمع معلمًا سعوديًّا متقاعدًا بأستاذه الأردني "صور"

في صورة رسمت الوفاء وجسّدت المحبَّة والترابط العربي، قام معلم متقاعد من أهالي الأفلاج، مساء أمس، بزيارة لمعلّمه الأردني في منزله بإربد بعد فراق دام 38 عامًا.



وقال المعلم المتقاعد عثمان بن ناصر العثمان لـ"سبق": "درسني المعلم الخلوق الأردني جميل السلايمة، مادة الجغرافيا في الصفَّين الثاني والثالث الثانوي بالمعهد العلمي في الأفلاج، ثم زاملته بعد التخرج والعمل معلم جغرافيا بالمعهد، وكان بيننا نشاط في جمعية الجغرافيا، وكان من خيرة المعلمين، وألغي عقده عام 1403هـ".



وأضاف: "كان هناك تواصل ولكن انقطعت عنه الأخبار، وقبل فترة أعطاني أحد الأصدقاء رقم ابنه وتواصلت معه، وأثناء زيارتي للأردن تواصلت معه وزرته في منزله بإربد، وكان لقاء تجسدت فيه المشاعر الأخوية، وقام مشكورًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة".



وأكد عدد من الطلاب أن المعلم "السلايمة" كان واسع الثقافة غزير المعرفة صاحب معلومة جغرافية، مبدعًا في مادته حازمًا مع الطلاب؛ الأمر الذي أكسبه احترام ومحبة الجميع.