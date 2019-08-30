فيديو ركاب مركب: "دعونا نهرب بسرعة.. رماد البركان سيغرقنا في البحر"

كأنه وحش أسطوري يصعد من البحر

فجأة امتلأت السماء برماد البركان الأسود، والتقت بأبخرة الحمم المتصاعدة من جوف البحر كأنها وحش أسطوري يطارد ركاب وبحارة المركب المذعورين وهم يحاولون من ثورة بركان سترومبولي على جزيرة صقلية.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ثار بركان سترومبولي يوم الأربعاء الماضي، 28 أغسطس، حين كانت الينا شيرا، 19 عامًا، من جزيرة باليرمو مع والدها وصديقتها لورا كروسيلا يبحرون في مركب مع مجموعة من الأصدقاء، أمام شواطئ صقلية.

ويظهر الفيديو الذي التقطته شيرا صعود كميات ضخمة من الرماد البركاني ترتفع حتى مسافة 3 كيلومترات في السماء، كما يرسل البركان مزيجًا ضخمًا سريع الحركة من الرماد البركاني والغاز والصخور، كأنه وحش أسطوري، ويندفع كل هذا المزيج في مياه البحر ويقترب حتى يصبح على بعد أمتار قليلة من المركب، حتى يصيح الركاب: "دعونا نهرب بسرعة .. حمم ورماد البركان ستغرقنا في البحر".

وتنقل الصحيفة عن شهود عيان قولهم: كان هناك هدير قوي قبل الانفجار الذي أرسل الرمال والرماد والمواد البركانية الأخرى إلى البحر، وقد ارتفع دخان البركان إلى عنان السماء.

وقالت السيدة شيرا لشبكة "سي إن إن": "كنا نبحر على مسافة آمنة من البركان حسب الدليل الإرشادي، عندما سمعنا فجأة صوتًا مدويًا ورأينا سحابة سوداء كبيرة تخرج من فوهة سترومبولي تتدفق في البحر ثم زادت سرعة الرماد البركاني في الماء، وبدأت تتقدم بسرعة نحونا وزدنا سرعة المركب إلى أقصى الحدود".

وتضيف شيرا "في تلك اللحظة اندلعت حالة من الذعر لأنه كان لدينا سحابة على بعد أمتار قليلة، ولكن بفضل والدي تمكنا من الهرب في الوقت المناسب".