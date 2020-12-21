"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361178 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352089 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361178 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352089 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالة.