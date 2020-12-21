"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361178 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352089 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالة.