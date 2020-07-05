إيران تسجل أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا منذ تفشي "الجائحة"

"الصحة": الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس وصلت إلى 240438 حالة

سجلت إيران أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد؛ حيث تم رصد 163 وفاة جديدة، وكان أعلى رقم هو 162 في 26 من الشهر الماضي سبقه تسجيل 158 في 4 أبريل الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، في إحصائية نشرتها اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 163 حالة جديدة؛ ليصل إلى مستوى 11571.

ووفق "روسيا اليوم" يمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران منذ بدء تفشيه؛ حيث بلغ العدد القياسي السابق 162 حالة، وتم رصده في إحصائية يوم 26 يوليو الماضي، وتشير الحصيلة الجديدة إلى زيادة ملموسة لهذا المعدل، الذي وصل يوم 2 يونيو إلى 148 حالة، وفي 3 يونيو إلى 154، وفي 4 يونيو 148.

كما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد ازدادت خلال اليوم الماضي، بواقع 2560 حالة لتصل إلى 240438.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس على أساس يومي؛ حيث سجلت وزارة الصحة يوم 2 يونيو 2652 حالة، وفي 3 يونيو 2566، وفي 4 يونيو 2449.

كما أفادت بأن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 201330 شخصًا؛ بينما لا يزال 3168 مصابًا في حالات صحية حرجة، وأعلنت أن عدد الفحوص الخاصة برصد المرض وصل إلى 1794727.

في غضون ذلك، قالت الوزارة إن 18 إقليمًا من أصل 31 في البلاد تعيش أوضاعًا صحية خطيرة في ظل تفشي الفيروس.

وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر وهي: (خوزستان، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان، بوشهر، خراسان، وإيلام).

وأضافت أن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: (طهران، فارس، أصفهان، مازندران، همدان، زنجان، البرز، لرستان، سيستان وبلوشيستان).