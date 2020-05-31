فيديو جديد للحظة مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة

مع اشتعال احتجاجات "لا أستطيع التنفس"

مع اشتعال احتجاجات "لا أستطيع التنفس" وفرض حظر التجول في عدة مدن أمريكية، بثّت وسائل إعلام شريط فيديو جديد، يُظهر ثلاثة من رجال شرطة يجلسون بركبهم على جسد الضحية جورج فلويد، وهو يصرخ "سأموت يا رجل".

وحسب وكالة "رويترز"، اشتعلت الاضطرابات وفرضت السلطات حظر التجول في عدد من المدن الأمريكية الكبرى يوم السبت، عندما نزل المحتجون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم لوفاة رجل أسود ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس؛ بينما يجثو رجل شرطة أبيض على رقبته. وردد المحتجون هتاف "لا أستطيع التنفس"، في إشارة إلى الكلمات التي قالها جورج فلويد وهو يحتضر.

فيديو جديد

وأظهر فيديو جديد، ثلاثة ضباط شرطة وهم يجثون بركبهم على الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد أثناء اعتقاله.

ونسمع في الفيديو صوت شخص يقول للشرطي: لماذا تجلس هنا (على رقبته)؟ ضعه في سيارتك، كم من الوقت ستُبقيه مثبتًا هكذا على الأرض؟

ويعود الصوت ليكرر: إنه إنسان، يا أخي، إن أنفه ينزف، بإمكانك وضعه في السيارة.

احتجاجات

ومن لوس أنجلوس إلى ميامي إلى شيكاجو، بدأت الاحتجاجات سلمية قبل أن ينفلت عقالها، بعدما أوقف المتظاهرون حركة المرور، وأشعلوا الحرائق، واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب التي أطلق بعض أفرادها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاصات البلاستيكية؛ في محاولة لاستعادة النظام.

وأثار مشهد تدفق المحتجين على الشوارع إحساسًا بأزمة في الولايات المتحدة بعد أسابيع من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا التي أطاحت بالملايين من أعمالهم وأثّرت بدرجة كبيرة على الأقليات.

أرواح السود لها قيمتها

وفي عاصمة البلاد، تجمّع مئات المتظاهرين بالقرب من مبنى وزارة العدل وهم يهتفون "أرواح السود لها قيمتها"، وتَوَجّه كثيرون منهم في وقت لاحق إلى البيت الأبيض؛ حيث اشتبكوا مع الشرطة التي كان أفرادها يحملون الدروع وبعضهم يمتطي الخيول.

وقال الرئيس دونالد ترامب صباح السبت: إنه لو كان المتظاهرون الذين تَجَمّعوا في ميدان لافاييت المواجه للبيت الأبيض في الليلة السابقة خرقوا السياج "لوجدوا في استقبالهم الكلاب شديدة الشراسة وأشد الأسلحة التي رأيتها فتكًا على الإطلاق".

استنفار الحرس الوطني

وتم استنفار الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا بكامله للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بعد أربع ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب في أجزاء من منيابوليس، أكبر مدن الولاية، وكذلك في مدينة سان بول المتاخمة، وهي عاصمة مينيسوتا.

وقال تيم وولز حاكم مينيسوتا: إن نشر الحرس الوطني كان ضروريًّا؛ لأن محرضين من الخارج يستغلون الاحتجاجات على موت فلويد في نشر الفوضى.