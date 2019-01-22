"نائب أمير مكة" يشيد بجهود أمانة الطائف

بعد اطلاعه على تقرير المشروعات بالمحافظة

ثمّن نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، جهود أمانة الطائف لدعم التنمية والتطوير بالمحافظة.

جاء ذلك في خطاب وجّهه الأمير بدر بن سلطان، لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ إثر اطلاعه على تقرير للمشروعات والبرامج والأعمال التي أنجزتها الأمانة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط والبرامج والطموحات المستقبلية لتعزيز البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وقدّم الشكر للمهندس آل هميل؛ ولمنسوبي الأمانة كافة، على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات البلدية للطائف ومواطنيها الكرام، متمنياً التوفيق للجميع.

بدوره، أكّد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن الأمانة تعمل على متابعة سير العمل بكل المشروعات البلدية الجارية في المحافظة، وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها وفق خطط مرحلية، وإيجاد الحلول للملاحظات، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي للأمانة في جميع برامجها وأعمالها، وأبان أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في عديد من الأعمال والبرامج التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030.