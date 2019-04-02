"القصبي" يترأس وفد المملكة المغادر غداً إلى بغداد

لحضور اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي

يترأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة الذي يغادر غداً الأربعاء، إلى بغداد؛ للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

ويضم الوفد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وزير التعاليم الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الإعلام تركي الشبانة، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.

كما يضمّ ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والرئاسة العامة للاستخبارات، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والصندوق السعودي للتنمية، ورئاسة أمن الدولة، ومركز الملك سلمان للإغاثة.

ويضمّ كذلك وفداً رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق، في مختلف القطاعات.

وسيلتقي الوفد، على هامش الاجتماع، رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وعقد المجلس التنسيقي "السعودي- العراقي" الأول في أكتوبر عام 2017 برعاية ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريد تيلرسون.

ويهدف مجلس التنسيق "السعودي- العراقي" إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ويرمي المجلس كذلك إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.