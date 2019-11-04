ماذا فعلت يا "سون"؟ .. شاهد فيديو للإصابة المرعبة لـ "غوميز"

تدخُّل عنيف تسبّب في طرد لاعب توتنهام مباشرة من المباراة

في مشهد أرعب كل مَن شاهد اللقاء باستاد إيفرتون وأمام الشاشات تعرّض لاعب إيفرتون الإنجليزي، البرتغالي أندريه غوميز؛ لإصابة قاسية، في المباراة التي أقيمت أمس، أمام ضيفه توتنهام وانتهت بالتعادل الإيجابي (1 / 1)، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرّض غوميز؛ لكسر في قدمه، بعد عرقلته من قِبل الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون؛ ومن ثم التحام مع مهاجم "السبيرز" الآخر البلجيكي سيرج أوريه؛ وغادر البرتغالي ملعب "غوديسون بارك" محمولاً على نقالة، في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وخرج هيونغ مين سون؛ من أرض الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء مباشرةً، وباكياً بشدة وحرقة بعد شعوره بالصدمة للإصابة العنيفة التي تسبّب بها لغوميز.