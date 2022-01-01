أحدهما بصعق كهربائي.. موجة طقس سيء تنهي حياة 3 مصريين

الأمطار الغزيرة انهمرت على أغلب المحافظات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (السبت) وفاة 3 مواطنين؛ جراء موجة طقس سيء، وهطول أمطار غزيرة، ضربت أغلب المحافظات اليومين الماضيين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبدالغفار، في بيان أن محافظة كفر الشيخ شهدت وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي من عمود إنارة.

وأضاف أن انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مركز سمالوط بمحافظة المنيا، جنوب البلاد، أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 11 راكباً.

وبين "عبد الغفار" أن مواطناً لقي حتفه نتيجة انهيار منزل مكون من طابقين في حي كرموز بمحافظة الإسكندرية.