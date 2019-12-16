جمعية "ساعد" في عامها الرابع تدخل موسوعة "غينيس"

لأكبر شعار توعوي بالعالم عن التصلب العصبي المتعدد

دشنت جمعية "ساعد" الأهلية للتصلب العصبي المتعدد، وشركة الحكمة الدوائية، أكبر شعار توعوي بالعالم.

والشعار عبارة عن شريط من البوليستر، بطول 250.1 متر مربع، سجلته جمعية "ساعد" بعامها الرابع، لتدخل موسوعة "غينيس" برقم قياسي جديد، لأكبر شعار بالعالم للتصلب العصبي المتعدد، تزامنًا مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار "أنت تقدر"، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات، وعدد من المرضى وذويهم.

وقال نائب رئيس الجمعية، د. إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي، إنه في هذا التاريخ حققت الجمعية إنجازًا كبيرًا بدخولها موسعة "غينيس"، وقبل انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية.

ولفت إلى إقامة مجموعات الدعم والملتقيات الطبية، وبرامج تدريب الممارسين الصحيين حول مرض التصلب العصبي المتعدد، والإجراءات المتخذة، وشراكاتها المتنوعة مع التعليم والصحة للتوعية والتثقيف عن المرض، بمشاركة أطباء التخصص الدقيق بالتصلب اللويحي، والخبرات الطبية الكبيرة بالتصلب، في مجال التثقيف الصحي الخيري أحد أهم أهداف الجمعية وأدوارها الرئيسة.

وأضاف أن هذا الحدث والرقم القياسي الجديد يضاف إلى إنجازات الوطن في مجال التثقيف الصحي الخيري ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.