هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديدة

اعتمد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات مقبلة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، وعضوية كلٍ من:

سهيل علي القاسم "عضو"

فهد سليمان الطيار "عضو"

عبدالرحمن عوض الشهري "عضو"

سلمان عبدالله الحلافي "عضو"

ناصر علي الجميد "عضو"

وكان شرفيو النصر قد انتخبوا السويكت رئيسًا من خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر النادي السبت الماضي وشهدت اكتساحًا للسويكت بنسبة 99 %.