172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس "كورونا" في المملكة

الرياض تتصدر المدن السعودية ومكة ثانياً وجدة ثالثاً

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ارتفاع حالات التعافي من فيروس "كورونا" في المملكة إلى 172 حالة تعاف ٍجديدة، موزعة على كل المدن، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1812 حالة.

وتصدرت مدينة الرياض أعلى حالات التعافي من فيروس "كورونا" بـ620 حالة تعافٍ، فيما جاءت مكة المكرمة ثانياً بـ 369 حالة تعافٍ، وثالثاً جدة بـ 263 حالة تعافٍ، ورابعاً القطيف بـ151 حالة تعافٍ، وخامساً الدمام بتسجيل 110 حالة تعافٍ، وجاءت مستويات التعافي في باقي مدن المملكة ما بين 38 حالة إلى حالة واحدة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة جميعهم مقيمين في مكة المكرمة وتراوحت أعمارهم ما بين 50 عاماً و76 عاما، معظمهم كان يعاني من أمراض مزمنة، وبالتالي يرتفع اعداد إجمالي الوفيات إلى 114 وفاة في المملكة.