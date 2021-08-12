إدارة المرور تنجح في القبض على قائد الشاحنة المتهورة

إيقافه وإحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة

ضبطت إدارة المرور قائد الشاحنة التي كانت تسير بتهور وسرعة عالية.

وقال "المرور السعودي" عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي لشاحنة تسير بتهور وسرعة عالية، وباتجاه معاكس لحركة السير، فقد تم القبض على قائدها.

وتابع: جرى إيقافه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.