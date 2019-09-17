"الشهراني": اليوم الوطني يجسد وحدة لا مثيل لها للمملكة عبر التاريخ

قال: سنة تلو الأخرى يرتفع سقف الطموحات برؤية أمير الشباب

رفع مدير الجامعة العربية المفتوحة في السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال "الشهراني": نحتفلُ في هذا العام باليوم الوطني التاسع والثمانين, وهو ذكرى خالدة في قلوب شعب أعزه الله بالإسلام، وبقيادة حكيمة ترسم تاريخ مضيئًا للمملكة والعالم أجمع.

وأضاف: تلك الذكرى تحقَّقت فيها -بفضل من الله وتوفيقه- الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ, في وطن الشموخ؛ فعمَّ الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار, حتى أصبحت مملكتنا العزيزة مضرب المثل لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة.

وتابع: "سنة تلو الأخرى يرتفع سقف الطموحات برؤية أمير الشباب وقائد المسيرة التطويرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد البلاد -حفظه الله- رؤية الوطن 2030، وما تضمنته من برامج وخطط ومبادرات متنوعة تشمل مختلف الجوانب التنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة الحضارية، تعبر عن نقلة نوعية في مختلف الأصعدة.

وسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لنا ولاة أمرنا وعلماءنا، وينصر ويثبت جنودنا المرابطين على جنوبنا الأشم، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، ودام عزك يا وطن ونحن بك نفخر.