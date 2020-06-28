بسبب زيارة أصدقائه دون احترازات.. "كورونا" يصيب شابًّا وزوجته وطفليه

دون التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة.



وقالت الوزارة: إنه "بسبب زيارته لأصدقائه بشكل متكرّر دون التقيُّد بالإجراءات الوقائية؛ اكتسب شاب العدوى دون أعراض ونقلها لزوجته وطفليه".



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة.