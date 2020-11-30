أمير تبوك يقلد قائد قوة حماية مشروع البحر الأحمر رتبته الجديدة

قلّد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر، العقيد البحري، بندر بن عبدالله الجهني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ أمير المنطقة، العقيد الجهني، متمنيًا له التوفيق، مثمنًا الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

من جانبه، أعرب العقيد بندر الجهني، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، سائلاً الله، أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.