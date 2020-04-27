وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمون أهل خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية

وصف مشروعهم بـ"اللعين" عبر تغريدة بحسابه على "تويتر"

جدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنديده بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، مستغلين الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم اللعينة، بحد وصفه.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها".

ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ بأن "هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي".

واشتُهر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر" بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.