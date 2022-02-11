





0

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية

56

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، ونددت بأشد العبارات بمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة "مفخخة" والتي تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضها وإحباطها.

واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته مليشيا الحوثي واعتداءاتها المتكررة ضد الأراضي والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في محاولة استهداف مطار أبها.