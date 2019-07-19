"آل الشيخ": استضافة أسر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا تجسيد للأخوة الإسلامية

قال: أرحب وزملائي بالوزارة ‫بـ (200) حاج من ذوي شهداء المسجدين بحج هذا العام

رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالمستضافين من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزير "آل الشيخ" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : أرحب أنا وزملائي في وزارة ‫الشؤون الإسلامية بـ ( 200 ) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي على المسجدين في ‫نيوزيلندا في حج هذا العام 1440هـ ، ليكونوا من ضمن برنامج ضيوف ‫خادم الحرمين الشريفين.

واصفًا الوزير "آل الشيخ" الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بأنه تجسيد منه أيده الله للأخوة الإسلامية، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ الله مليكنا الصالح.

وكان وسم ( #ذوي_ضحايا_نيوزيلندا_ضيوف_الملك ) قد صعد للترند وازدحم بالتدوينات، باستضافة خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من ذوي شهداء الإرهاب بنيوزيلندا للحج هذا العام؛ مثمنين هذا العمل الإنساني غير المستغرب من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.