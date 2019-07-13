الرمال تغلق طرقًا وتغطي منازل عدة بقرى "الدرب".. و"البلدية" تزيلها

إثر موجة غبار تشهدها منطقة جازان

أغلقت الكثبان الرملية التي تشكلت بعد موجة الغبار التي تشهدها منطقة جازان عددًا من الطرق بمحافظة الدرب، وكذلك حاصرت عددًا من المنازل في القرى الساحلية، فيما باشرت بلدية الدرب فتح الطرق والشوارع، وإزالة الكثبان الرملية عن القرى المتضررة في كل من: عتود وماضي والعرق والقضب ومنشبة والردحة.

وتأتي جهود بلدية الدرب تزامنًا مع موسم الغبرة الذي تسبب في زحف الرمال وانعدام الرؤية في القرى الساحلية من المحافظة.

وكانت أمانة جازان وبلدياتها الـ 26 المرتبطة بها قد أعلنت استنفارها لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة تلك الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية، التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.