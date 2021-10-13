رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، -بمشيئة الله- يفيد بنشاطٍ للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على حائل وبعض محافظاتها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، -بمشيئة الله- يفيد بنشاطٍ للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على حائل وبعض محافظاتها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.