مدير شرطة الطائف يقلد "الجعيد" رتبة "عقيد"

بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، في مكتبه، العقيد طارق الجعيد؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "مقـدم" إلى رتبة "عقيـد".

وهنّأ اللواء "العتيبي" العقيد "الجعيد" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وقد عبّر العقيد "الجعيد" عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد.