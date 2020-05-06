"تعليم الرياض" تعتمد تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل

للتنسيق ومعالجة أي مشكلة في القطاعات ذات العلاقة

أصدر مدير عام "تعليم الرياض" حمد بن ناصر الوهيبي؛ قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

وقال المتحدث الرسمي لـ "تعليم الرياض" علي بن محمد الغامدي؛ إن "إعادة تشكيل اللجنة تمت من خلال وضع لجنة إشرافية وأخرى تنفيذية من قادة ومسؤولي تعليم الرياض، وبعض مديري ومديرات مكاتب التعليم".

وبيّن "الغامدي"؛ أن هذه اللجنة الإشرافية واللجنة التنفيذية ستختصان بمتابعة الاستعداد في الإدارة العامة للتعليم والجهات ذات العلاقة، لبدء العام الدراسي بما يحقق الأهداف المرجوة، والتنسيق والإشراف المباشر ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تؤثر في الاستعداد مع الإدارة والقطاعات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف من وضعها إلى انطلاقة مثلى للعام الدراسي المقبل.