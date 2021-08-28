الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 409 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.