الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 409 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.