الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 409 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.

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28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 03:43 PM

الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 409 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.

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