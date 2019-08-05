"الشباب" يهدد "بوديسكو": تصرفه غير نظامي.. سنشكوه إلى "فيفا"

أكدت أنه تسلّم جميع مرتباته ويحظى بمعاملة احترافية

أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً بخصوص قضية اللاعب "بوديسكو"، والذي غادر معسكر الفريق في ألمانيا، مطالباً بفسخ عقده.

وجاء في بيان النادي:

"تود إدارة نادي الشباب توضيح موقفها فيما يتعلق بمغادرة المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو "معسكر بوابة الشرق" المقام حالياً في ألمانيا، إذ تؤكد الإدارة أن اللاعب حمل حقائبه وغادر المعسكر عقب تدريبات الفريق الصباحية ليوم أمس الأحد أثناء فترة غداء اللاعبين، ودون أخذ إذن سابق من إدارة كرة القدم، أو من الجهاز الفني".

وأضاف البيان: "كما تؤكد إدارة النادي أن اللاعب حصل على كل حقوقه المالية، وليس لديه أي متأخرات للرواتب أو مقدم العقد، كما أنه يحظى بمعاملة احترافية كبقية لاعبي الفريق، وتؤكد عدم وجود أي سبب نظامي يخول للاعب إلغاء عقده من طرف واحد، كما أن الإدارة كلفت محامي النادي برفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، عقب هذا التصرف غير المسؤول، وذلك في ظل سعيها الدائم لحفظ حقوق النادي".