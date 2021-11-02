مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة حول انقلاب السودان الجمعة

"مانلي" اعتبر تصرفات الجيش "خيانة للثورة والمرحلة الانتقالية"

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل، جلسة خاصة حول السودان، في أعقاب حملة قمع ضد المظاهرات الحاشدة بعد انقلاب الجيش.

وطالبت 48 دولة، من بينها 18 أعضاء في المجلس، بعقد جلسة طارئة للمجلس حول السودان.

وقالت الدول في رسالة: "نطالب مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للبحث في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان؛ بسبب الوضع الراهن في جمهورية السودان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، قال السفير البريطاني سايمن مانلي الذي قدم الطلب نيابة عن 48 دولة، في تغريدة على "تويتر": "إن تصرفات الجيش السوداني تعد خيانة للثورة والمرحلة الانتقالية ولآمال الشعب السوداني".