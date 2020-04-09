"جلسة علاج جماعي" .. مجلس الأمن يجتمع للمرة الأولى لبحث أزمة "كورونا"

مشروعا قرار للتعامل مع الوباء

بعد أسابيع من الخلافات، ولاسيما بين الصين والولايات المتحدة، يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى، اليوم (الخميس)، كي يبحث أزمة جائحة كوفيد-19، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي".

وسيُعد الاجتماع مغلقًا، عبر الفيديو ابتداءً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلله عرض يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسيركز "غوتيريس" خلال الجلسة على آثار الوباء في البلدان المختلفة وعلى بعثات السلام، كما سيحاول توحيد المجلس في ظل الانقسامات، التي تباعد بين الأعضاء الخمسة الدائمين من جهة، والأعضاء العشرة غير الدائمين من جهة أخرى.

وسيطرح مشروعي نصين للمناقشة، يدعو أحدهما الذي تقدمت به تونس وتدعمه الدول العشر غير الدائمة، إلى "عمل دولي عاجل ومنسق وموحد للحد من تأثير كوفيد-19"، و"إلى وقف فوري لإطلاق النار في العالم للسماح باستجابة إنسانية مناسبة".

ويركز المشروع الثاني المقترح من فرنسا على دعم "وقف الأعمال القتالية" الذي طالب به الأمين العام للأمم المتحدة في مارس لتسهيل مكافحة الوباء.

وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس عن مواجهة الأزمة العالمية غير المسبوقة.