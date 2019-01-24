مكاتب التعليم بالطائف تفاجَأ بقرار إيقاف تكليف مرشحي الإشراف رغم العجز

جدَّدت مطالبها بتكليف المرشحين على الفور حتى يتسنى لها القيام بواجباتها

فوجئت مكاتب التعليم الداخلية والخارجية التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الطائف بإيقاف تكليف المرشحين للإشراف الجزئي في الوقت الذي يعاني فيه عدد من مكاتب التعليم عجزًا في عدد المشرفين، خاصة أن المرشحين تقدموا بطلبات الإشراف خلال الفصل الدراسي الأول.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر لـ"سبق" أن مكاتب التعليم طالبت بتكليف مشرفين ولو جزئيًّا للقيام بأداء مهام الإشراف على الوجه المطلوب؛ إذ تعاني عجزًا في أعداد المشرفين؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على واقع الميدان التعليمي، كما أكدت أن لجنة التشكيلات الإشرافية بتعليم الطائف أنهت الإجراءات النظامية كافة المتعلقة بالإشراف، وتم طباعة أسماء مَن سيتم تكليفهم، ولم يتبقَّ سوى توقيع مدير إدارة التعليم.

وعلمت "سبق" أن تعميمًا صدر من وزارة التعليم قبل أيام عدة بإيقاف قرارات التكليف؛ فوجهت الإدارة بإيقافها.

وحمَّل عدد من المكاتب إدارة تعليم الطائف الداخلية والخارجية مسؤولية تأخير صدور قرار الإشراف الجزئي، خاصة أن المرشحين تقدموا بملفاتهم منذ الفصل الدراسي الأول، وأبدوا استغرابهم من عدم البت فيها بالشكل المطلوب.

وتساءلوا عن صدور قرارات الإشراف الجزئي بالوحدة الإشرافية بقطاع أم الدوم التابع لمكتب تعليم المويه خلال فترة وجيزة، بينما لم يتم تكليف المرشحين للإشراف الجزئي لمكتب تعليم المويه التي هي أولى بهم كونها المرجع الرسمي للوحدة الإشرافية بأم الدوم.

وجددت مكاتب التعليم المتضررة مطالبها بتكليف المرشحين للإشراف الجزئي على الفور حتى يتسنى لها القيام بواجباتها على الوجه الأمثل، مؤكدة أنه يجب على وزارة التعليم وإدارة التعليم القيام بواجباتهما.