البريد يعتذر لمشتركين "أمطرهم" بمئات الرسائل: "مزوِّد الخدمة السبب"

يشعرهم فيها بالسداد برسائل نصية على هواتفهم

اعتذر البريد السعودي لبعض مشتركيه اليوم؛ وذلك بعد أن أمطرهم أمس بمئات الرسائل النصية على هواتفهم محمِّلاً مزوِّد الخدمة السبب.

وألحق البريد الرسائل الأولية مساء اليوم برسالة اعتذار نصية على هواتف بعض المشتركين، قال فيها: "نعتذر عن تكرار الرسالة النصية لخلل لدى مزود خدمة الرسائل. شكرًا لتفهمكم".

وكان أحد العملاء قد أكد لـ"سبق" أمس أنه تلقى أكثر من مئة رسالة نصية من البريد على هاتفه في ساعات معدودة بعد سداده قيمة الاشتراك السنوي لصندوق البريد الخاص به؛ ما أزعجه كثيرًا، وهو الأمر الذي اعتذر عنه البريد اليوم.