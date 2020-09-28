إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 37258

تسجيل 1018 حالة جديدة

سجّل لبنان 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 37258 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 16676.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 351 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.