"الزهراني" يفتتح أول سينما في جدة وسط حضور جماهيري

تضم 6 قاعات وشاشات عرض صممت بأعلى درجات الدقة

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني، مساء اليوم، الموقع الأول للسينما في جدة بسوق الردسي مول، بحضور مسؤولين ورجال أعمال وإعلام ومختصين، وتضم ست قاعات صممت بطريقة جيدة ومبتكرة، بينها قاعة للأطفال صممت بطريقة جذابة إضافة إلى شاشات عرض صممت بأعلى درجات الدقة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت عبر حسابها في "تويتر"، عن افتتاح خمسة مواقع للسينما في جدة بعضها خلال العام الحالي والآخر في العام المقبل وأشارت إلى تدشين أول عرض تجريبي مساء الاثنين في الردسي مول والذي يحتوي على 12 شاشة عرض.

وسيتم العمل على افتتاح موقع آخر في الأندلس مول من خلال 27 شاشة وفي ستارز أفينيو تسع شاشات خلال العام الحالي وفي أبحر مول 11 شاشة وفي المسرة مول ست شاشات وسيتم افتتاحها خلال العام القادم 2020.

واعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سيتمكن عشاق السينما في جدة من دخول دار العرض، بتذاكر دخول لم تحدد "فوكس سينما"، قيمتها حتى الآن أو طريقة الحصول عليها.

وكانت شركة فوكس سينما التابعة لمجموعة ماجد الفطيم قد فازت بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة العربية السعودية وأعلنت مسبقاً عن خطتها لاستثمار ملياري ريال في افتتاحها لـ 600 شاشة عرض سينمائي ما يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

وتم خلال الأشهر المنقضية تدشين أربع شاشات عرض في مدينة الرياض بحضور وزير الإعلام، وشمل التدشين أول شاشات IMAX المخصصة لعرض أفلام الشباب وشاشات VOX KIDS لترفيه الأطفال.