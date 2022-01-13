ظنّا أنهما سيقتلان فلسطينيًّا.. مقتل قائدَيْ لواء كوماندوز إسرائيليين بنيران صديقة

خلال أعمال حراسة ونتيجة إطلاق نار متبادل مع جندي من قواتهما "خلل تشخيص"

قُتِل اثنان من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالخطأ على يد جندي من قواتهما بالقرب من معسكر في غور الأردن.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان الخميس: "مقتل ضابطين إسرائيليين الليلة الماضية خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن؛ نتيجة إطلاق نار متبادل".

وأضاف: "الحادث وقع نتيجة خلل في التشخيص، ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

وتابع البيان وفق "سكاي نيوز عربية": "اشتبه اثنان من قادة لواء الكوماندوز الإسرائيلي بشخص قرب قاعدة النبي موسى العسكرية في الأغوار، واعتقدا أنه فلسطيني، فأطلقا النار في الهواء، فاشتبه بهما جندي من اللواء، وأطلق النار باتجاههما وقتلهما".