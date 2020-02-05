مذكرة تعاون بين الجامعة الإسلامية ومجمع خادم الحرمين للحديث النبوي

بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة

وقّع مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، اليوم، في الجامعة؛ مذكرة تعاون مع رئيس مجلس أمناء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة لخدمة الحديث الشريف والسنة النبوية.



حضر التوقيع: المدير التنفيذي للمجمع الدكتور رباح العنزي، ووكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل عمادة شؤون الخريجين للتعاون الدولي الدكتور صالح الكعبي، ووكيل عمادة البحث العلمي الدكتور عبد المجيد آل الشيخ.