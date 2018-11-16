"ضمان الرياض" يعزّز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية

من خلال ثلاثة برامج تثقيفية لـ"135" شخصًا خلال الشهر الحالي

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي شرق الرياض، خلال الشهر الحالي؛ ثلاثة برامج تثقيفية داخلية وخارجية؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى مستفيداته والموظفات وتعريف المجتمع بخدمات الضمان وفئاته المستفيدة.

أول تلك البرامج محاضرة تعريفية داخل المكتب قدمتها المدربة سلوى النخيلان، بعنوان "تمكين المستفيدات من العمل"، حضرتها 15 امرأة ضمانية، وتعرفن فيها على أهمية العمل في الإسلام وحياة الإنسان ومجالات العمل المتاحة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى عرض وافٍ عن البرامج المساندة التي تقدمها الوزارة للمرأة الضمانية العاملة.

كما شارك المكتب ببرنامج تعريفي آخر في مستشفى قوى الأمن، استمر يومين لتعريف الزوار والكادر الوظيفي في المستشفى الذين بلغ عددهم 100 سيدة ورجل بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي؛ من خلال توزيع الكتيبات والمطويات، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

وأقام المكتب أيضاً بالتعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامجاً توعوياً داخلياً عن "العصا البيضاء" بحضور 20 سيدة من المستفيدات وموظفات المكتب.

واحتوى البرنامج على العديد من العروض المرئية والمحاضرات والمنشورات التي توضح أسباب كف البصر وأنواعه، وتشرح أجزاء العصا ودلالاتها وتستعرض أبرز العلماء المكفوفين عبر العصور.



وأوضحت مديرة المكتب بالإنابة نوف الدوسري، أن المكتب يسعى من خلال تنفيذ هذه البرامج الدورية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية، وتثقيف مستفيداته والموظفات في كافة مجالات الحياة.