أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة منطقة عسير، أمس، 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيد بلبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

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12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 05:00 PM

بعد تنفيذ 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نفّذت أمانة منطقة عسير، أمس، 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيد بلبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

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