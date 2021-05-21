





17

حذر من الجلوس الخاطئ لساعات طويلة على الكراسي دون حركة

استشاري هشاشة عظام: 8 نصائح للتقليل من ألم الظهر بينها المشي

حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، من الجلوس الطويل لساعات مستمرة دون حركة، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة مع استمرار جائحة كورونا، إذ زادت الشكوى من آلام الظهر وخصوصاً من قبل العاملين في المكاتب دون حراك.



وتفصيلاً، قال الدكتور "ضياء حسين": قد يكون عمل البعض مازال مستمراً عن بُعد، وهو ما يفرض واقع الجلوس بالساعات الطويلة على الكرسي، وقد يكون ذلك عند البعض بصورة غير صحيحة ما يتسبب بحدوث مشاكل عديدة منها انضغاط الفقرات إلى شد عضلي شديد، وهو بدوره يؤدي إلى الضغط على جذور الأعصاب ويسبب تنميلاً وخدراً.



وأضاف: " الجلوس الصحي من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، مما قد يسبب إجهاداً للجسم، إذ يحتاج الأشخاص الذين يجلسون فترات طويلة إلى التأكد من الحفاظ على وضعية صحية، فأهمية الجلوس الصحي تكمن في المحافظة على العظام والمفاصل سليمة، مما يسمح باستخدام العضلات على نحو صحيح، ودون الإحساس بالألم، فالجلوس بطريقة صحية وسليمة يدعم الجسم بطرق مختلفة، منها المحافظة على العظام والمفاصل سليمة، مما يسمح باستخدام العضلات على نحو صحيح، والوقاية من الإجهاد الناتج عن استعمال العضلات على نحو خاطئ، والتخفيف من الضغط على الأربطة التي تربط المفاصل بالعمود الفقري، مما يجعل الجسم يبذل طاقة أقل، ومنع آلام العضلات".



تنشيط الدورة الدموية

قال "حسين" إنه في حالة - لا قدر الله- التعرض لمشكلة آلام الظهر فإنه قد ينصح بالعلاج الطبيعي عبر برنامج لتقوية العضلات والأربطة وزيادة مرونتها واستخدام الحرارة، ويمكن استخدام التيار الكهربائي لتخفيف الألم وتنشيط الدورة الدموية في الأنسجة العميقة أو العلاج بالتنبيه الكهربي للأعصاب والتدليك، كما يمكن استعمال بعض الوسائل العلاجية مثل الشد وذلك باستخدام أدوات خاصة، والمعالجة اليدوية وهي علاج يدوي، وذلك بوضع قوة معينة على الظهر لتعديل وضع العمود الفقري.



وأشار إلى أن هناك نحو 90% من المصابين بآلام الظهر يتم شفاؤهم دون علاج خلال شهر، ويعتمد ذلك على السبب الذي أدى إلى ذلك، والعلاج الطبيعي له فوائد كثيرة لعلاج آلام الظهر مثل تخفيف الألم وتسريع عملية الالتئام والشفاء، كما أنه يقوي عضلات الظهر ويزيد مرونة العضلات والأربطة ويمنع تكرار حدوث ألم الظهر مستقبلاً، وتقوية العضلات والأربطة وزيادة مرونتها.



نصائح هامة

وقدم الدكتور حسين (8) نصائح للتقليل من ألم الظهر، وهي:



• ممارسة أنواع من الرياضة البسيطة ومنها رياضة المشي، حيث قد يكون حلاً لعلاج ألم الظهر الناتج عن الجلوس لفترة طويلة.



• الحرص على التقليل من الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي للتخلص من الدهون التي تضر بصحة عظام الظهر والعمود الفقري.



• عند الجلوس في العمل لفترات طويلة يجب الحرص على الوقوف بعد كل عشرين دقيقة لتمدد الجسم مع الحرص على انحناء الجسم للوراء قليلاً أثناء الوقوف للتقليل من الضغط على الظهر.



• التوقف عن التدخين لأنه يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام ما يصيب الظهر بالألم.



• التقليل من ارتداء الكعب العالي للنساء حفاظاً على صحة العمود الفقري.



• عمل كمادات باردة على الظهر باستخدام مكعبات الثلج لمدة يومين واستبدالها بكمادات دافئة يساعد على التقليل من الألم بالظهر.



• الجلوس بوضع مستقيم والعمل على استرخاء الكتفين والجسم مع وضع وسادة أسفل الظهر مع إبقاء القدمين مسطحتين للتخلص من الآلام التي تصيب الظهر.



• الاستلقاء على الظهر عند النوم مع وضع وسادة تحت الركبتين يساعد على جعل العمود الفقري في وضع سليم، ويساعد على الاسترخاء والتخلص من الألم.