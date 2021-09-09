"تعليم الرياض" تحث الطلاب والطالبات للمشاركة بمسابقة "موهوب 2021"

تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالتعاون مع "التعليم"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس الحكومية والأهلية إلى تشجيع الطلاب والطالبات المتميزين للتسجيل في مسابقة "موهوب" للعام الدراسي 1443/1444هـــ والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنّام أن مسابقة "موهوب" السنوية التي تستهدف طلبة الصف السادس إلى الأول الثانوي تسعى إلى اكتشاف المميزين في مجال العلوم والرياضيات والمعلوماتية؛ بهدف إلحاقهم وتدريبهم وتأهيلهم ببرامج متخصصة لتمثيل الوطن في المسابقات والأولمبياد الدولية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية دور المدارس في تأهيل الطلاب للمسابقات العلمية ورفع المستوى العلمي والقدرات الذهنية لأبنائنا الطلاب.

ودعا "الغنّام" المدارس وأولياء الأمور إلى حث أبنائهم الطلاب من الفئات المستهدفة للتسجيل والمشاركة فيها عبر الرابط https://registration.mawhiba.org/MawhobExams لافتاً إلى إتاحة التسجيل في المسابقة حتى تاريخ 22 صفر 1443هــ.

من جهته، بيّن مدير النشاط الطلابي أنـور أبوعباة أن المسابقة متاحة لجميع الطلاب والطالبات من الفئات المستهدفة ولا تشترط أن يكون الطلبة ضمن المسجلين في برنامج "موهبة"، مشيراً إلى أن اختبارات المسابقة بمراحلها وجداولها الزمنية المختلفة ستُجرى إلكترونياً وفق الإطار التنظيمي للمسابقة وأدلتها الإرشادية.