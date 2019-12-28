"فينكانتيري" تفوز بعقد بـ1.3 مليار لبناء سفن قتالية للسعودية

"بونو": هذه الخطوة ستساعد شركتنا على ترسيخ سمعتها

أعلنت شركة فينكانتيري الإيطالية المملوكة للدولة، امس الجمعة، أنها فازت بعقد تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار تقريباً من البحرية الأمريكية لبناء أربع سفن للسعودية.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالات عدة: بناء السفن جزء من تعاقد أسند لكونسورتيوم تقوده شركة لوكهيد مارتن ويشمل وحدة تابعة لها هي فينكانتيري مارينيت مارينا في إطار برنامج الولايات المتحدة للمبيعات العسكرية للدول الأخرى.

وأضافت: ستقوم فينكانتيري ببناء السفن الأربعة القتالية متعددة المهام في حوض لبناء السفن في ويسكونسن.

وقال الرئيس التنفيذي جوزيبي بونو: العقد سيساعد الشركة على ترسيخ سمعتها التي لا تضاهى في السوق الأمريكية.